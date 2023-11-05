تعرف على ضوابط تصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية

هناك مجموعة من الضوابط الخاصة بتصويت الوافدين في محافظة غير التي يتبعها محل إقامة الناخب، وذلك حسبما حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

الضوابط الخاصة بالوافدين

وحددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتي نصت على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

موعد إعلان القائمة النهائية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، أن يوم 9 نوفمبر، هو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبعدها تبدأ عملية الدعاية الانتخابية، ثم التصويت في اللجان الانتخابية بالخارج والداخل.