هل يمكن التصويت في الانتخابات الرئاسية لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من التسهيلات على المصريين في الخارج أثناء الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال السطور التالية ترصد الوطن: هل يمكن للناخب التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية؟

جواز السفر ساري ومميكن

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أنه يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج ببطاقة رقم قومي منتهية، ولكن بشرط أن يكون الجواز الخاص به مميكنًا وساريًا ويتضمن الرقم القومي.

ويحق للمصريين في الخارج أيضًا التصويت في الانتخابات الرئاسية المُقبلة من خلال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي وموضح لها الصورة الخاصة بالشخص الناخب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأقرت الهيئة بأن الإدلاء يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.