غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة الكثيفة

أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وذلك لتفادي وقوع حوادث سير.

موعد فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

ورصدت «الوطن» وقوف السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، حيث أكد ضباط المرور لقائدي السيارات أنه سيتم فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية.

تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه محافظة الإسكندرية تحذيرات بعدم التنقل خلال ساعات الشبورة، إلا في الضرورة القصوى.