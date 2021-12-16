التحويلات المرورية بعد غلق طريق الإسكندرية الصحراوى نتيجة انقلاب سيارة

تواصل الأجهزة المختصة، مباشرة تحقيقاتها في الحادث الذي وقع عصر اليوم الخميس، في طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 127 في اتجاه الإسكندرية، بعد انقلاب سيارة مُحملة بمواد بترولية؛ ما أسفر عن وجود تكدس مروري على الطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية بعد غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، ومنها طريق داعم على مسافة 3.5 كيلو، لمنع التكدس المروري وتسيير حركة السيارات.

التحويلات المرورية بعد غلق طريق الإسكندرية الصحراوي

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية بعد غلق طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث أجرت تحويلا مروريا من الطريق الرئيسي للطريق الداعم لمسافة 3,5 كيلو متر؛ فيما أتمت تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية اللازمة، لحين انتهاء الأجهزة المعنية من رفع آثار الحادث بشكل كامل.

حادث الطريق الصحراوي

التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، أكدت أنه أثناء سير سيارة نقل تجر مقطورة ومحملة بمواد بترولية «سولار»، وخروجها من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي، انقلبت، بعد انفجار أحد إطاراتها بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى لوجود تكدس مروري على الطريق بسبب الحادث، واستدعى إجراء تحويلات مرورية.

كما بينت التحريات والفحص الأولي للحادث أن السيارة كانت في طريقها لعبور الطريق الرئيسي قاصدة مطلع الكوبري الدولي، ووقع الحادث.

إجراءات أمنية

وفور تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا بالحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك، حيث تم الدفع بعربات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن البحيرة، كما انتقل ضباط من مديرية الأمن إلى مكان الحادث، كما عززت المرور من تواجدها وكثفت خدماتها في مكان الحادث، لسحب الكثافات المرورية التي ترتبت على الحادث المفاجئ، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي انتقلت إلى هناك، وعاينت مكان الحادث، واتخذت إجراءاتها القانونية اللازمة، حيال الواقعة.