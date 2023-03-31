غلق طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي ببنها 10 أيام بسبب هبوط أرضي (صور)

أعلنت الهيئة العامة للطرق، غلق كوبري بنها 3 أعلى منطقة كوبري الفحص بالقليوبية، نظرا لحدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري، ما استدعى التدخل لحل المشكلة، وتقرر غلق الطريق لمدة 10 أيام للإصلاح.

تفاصيل الهبوط الأرضي وغلق الزراعي بكوبري بنها

أوضح بيان هيئة الطرق، أنه حدث هبوط ببلاطة كوبري 3 أعلى كوبري الفحص على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مدينة بنها، وجرى المعاينة اللازمة من الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

تحويلات مرورية على الزراعي ببنها

ولفت البيان، إلى إجراء التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من إتجاه إسكندرية في إتجاه إجباري للدائري الإقليمي حتي مدينة بنها والطريق الحر، وذلك لمدة 10 أيام.

وأشار البيان، إلى أن كوبري بنها 3، وتحديدا أعلى كوبري الفحص ببنها على طريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، تعرض اليوم إلى تصدع بسيط، وهبوط بسيط وجار إصلاحه.

وأكد البيان، إغلاق الكوبري حتى تتم أعمال التصليح، منوها بأن طريق مصر إسكندرية الزراعي من مدينة بنها للقاهرة لا عطلة به، وكذلك باقي المحافظات، لذلك يجب على جميع المسافرين من محافظة المنوفية وباقي المحافظات المتجهين للقاهرة، أن يسلكوا الطريق الإقليمي ثم طريق بنها الحر، أو الدخول لطريق مفارق المنصورة للعودة لمسار الطريق الزراعي، بعد منطقة الهبوط واستئناف الرحلة على الطريق الزراعي.