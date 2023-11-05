رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الأسبوع التوظيفي Career Week 2023

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة Career Week 2023 في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي و التدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، والدكتررة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز.

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، بالشكر إلى الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الفترة الانتقالية التي تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس، كما تقدم بالشكر للقائمين على هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

فرص تدريب وعمل

وأشاد بدور مركز التوظيف والذي يعمق روح الانتماء بين الطالب وجامعته، ويقدم له فرص تدريبية وفرص عمل، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه على مركز التوظيف الحرص على الحصول على رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة، لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة.

وهنأت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ضياء زين العابدين على توليه رئاسة الجامعة، كما تقدمت بالشكر لكافة القائمين على الأسبوع التوظيفي، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل.

دعم الشركات والمصانع

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالقائمة الطويلة من الشركاء سواء الشركات والصناعات والمصانع ، مؤكدة علي ضرورة تدعيم تلك الشراكات لتصبح الجامعة الذراع الفني للصناعة، وتقديم الدعم الفني والخريجين المؤهلين لسوق العمل، ويساهم الشركاء في وضع البرامج التدريبية و التأسيسية للطلاب من خلال منظومة متكاملة .

في كلمته نقل الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، تهنئة وزير التعليم العالي للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد، مؤكدا أن جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف، فوفقا لتصنيف QS تقع الجامعة في المرتبة 301 في مجال التوظيف، لتحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف مع الجامعة الأمريكية التي يتواجد بها مركز توظيف منذ التسعينيات، بما يؤكد قوة جامعتنا المصرية والحكومية.

استراتيجية التعليم

وأضاف أن جزء أساسى من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التركيز على سبعة مبادئ أحدهما هو الاتصال وتركيزه على الربط بسوق العمل في إطار مبدأ التواصل، والذي من بينه خلق مراكز توظيف مثل الموجود بجامعة عين شمس، وخلال أقل من عام تم تأسيس 46 مركز توظيف على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن أول مركز توظيف تم تأسيسه في جامعة حكومية، كان مركز التوظيف بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2012، كما أسست الجامعة مركز التوظيف بثوبه الجديد عام 2020، شاكرا الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة السابق على ما قدمه ونوابه حتي يصل المركز إلى ما هو عليه.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة، أن ملتقى التوظيف يستمر على مدار أيام حتى غدا، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أنه تم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجى كليات الهندسة والحاسبات و لمعلومات، واليوم الثاني لكلية التجارة، والثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن والآداب والحقوق والتربية.