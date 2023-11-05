جامعة كفر الشيخ تنهي استعداداتها لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الـ11

أنهت جامعة كفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 بالجامعة، الذي ينطلق اليوم الأحد 5 نوفمبر ويستمر حتى 9 نوفمبر 2023، برعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

مصدر: الأسبوع البيئي سيُشارك به عدد من أساتذة الجامعة

وأكد مصدر مسؤول بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ الأسبوع البيئي سيُشارك به عدد من أساتذة الجامعة لتعريف الطلاب بكيفية التعامل بالدراسات البيئية، واستخدام طاقات الشباب فى خدمة المجتمع، والمساهمة فى حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأوضح المصدر، أنّه سيتم إطلاق حملة نظافة وتشجير بجامعة كفر الشيخ، هذا بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم التى يُشارك بها مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ

يأتي الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.