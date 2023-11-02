«التعليم العالي»: غلق 375 كيانا تعليميا وهميا بـ«الضبطية القضائية» خلال 8 سنوات

أشاد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بجهود لجان الضبطية القضائية المكلفة بمداهمة ومجابهة انتشار الكيانات الوهمية، التي أسفرت عن إغلاق العديد من الكيانات في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الرصد الإعلامي للكيانات الوهمية، والتي تعمل على رصد الأنشطة الدعائية والتسويقية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم تقارير أسبوعية لاتخاذ اللازم ضد هذه الكيانات الوهمية.

وزارة التعليم العالي

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد في الوزارة، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ليل نهار، وبتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية التعليمية التي تدعي انتسابها للوزراة، وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية ومنح الشهادات دون سند قانوني في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنّ الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في مداهمة مايقرب من 10 كيانات وهمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

مداهمة الكيانات الوهمية

وقال رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ لجنة الضبطية القضائية نجحت منذ تأسيسها عام 2015، في مداهمة وضبط أكثر من 375 كيانا وهميا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، منوهاَ إلى أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وجه بضرورة استمرار مجابهة انتشار الكيانات الوهمية.

وناشد رئيس قطاع التعليم الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة الاطلاع على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بشأن معرفة المؤسسات التعليمية المعتمدة من عدمه، والتواصل مع الوزارة أو المجلس، حال التأكد من طبيعية الدراسة والاعتماد للمؤسسات التعليمية سواء داخل مصر أو خارجها .