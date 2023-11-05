تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالسويس غدا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، تنظيم قافلة طبية غدا، بالتنسيق مع جامعة السويس، وفرع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك للكشف على المواطنين في قرية الشلوفة بالقطاع الريفي.

خدمات علاجية مجانية للمواطنين

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، في بيان، إلى أن القافلة ستكون طبية وتوعوية شاملة، بالتعاون مع جامعة السويس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتستهدف الكشف على المواطنين في حي الجناين بقرية الشلوفة، وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن القافلة الطبية تتضمن أنشطة طبية وتمريضية وبيطرية وزراعية وتثقيفية، حيث تشمل تخصصات العظام والمسالك والجلدية والباطنة وطب الأسرة والأطفال والأنف والأذن والرمد والنساء والأسنان والجراحة العامة، كما سيتم صرف العلاج بالمجان.

ندوات إرشادية وتثقيفية

ومن المقرر أن تضم القافلة، حسب بيان «حياة كريمة»، جلسات توعية وجلسات تثقيفية وندوات إرشاد زراعي، بجانب مشاركة وحدة السكان بالديون العام لمحافظة السويس، وعقد بعض الأنشطة للأطفال من مركز مكافحة الإدمان والمخدرات، بالتعاون مع مبادرة قيم وحياة وعقد لجنة من مكتب محو الأمية.