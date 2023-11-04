طفرة تنموية في قرى حياة كريمة بالأقصر.. مجمعات زراعية وخدمات حكومية

أحدثت مبادرة حياة كريمة تطويرات ومشروعات جديدة في قريتين إسنا وأرمنت في الأقصر، لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل، وتحسين المرافق داخل 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية

أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن هناك طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة، كان لها النصيب الأكبر من المبادرة، حيث جرى تدشين مئات المشروعات التنموية في 34 قرية، بالمركزين تتجاوز تكلفتهم مليارات الجنيهات.

مجمعات حكومية خدمية

تشمل المشروعات إنشاء مجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية، وإنشاء وتطوير مدارس ومراكز شباب وملاعب وإدخال مرافق الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتزويد القرى بخدمات الإنترنت والاتصالات وتطوير شبكات الكهرباء والمياه وإنشاء كباري، ورصف طرق وإنشاء مجمعات سكنية، وتأهيل الترع والمصارف وإنشاء وتجديد نقاط إسعاف.