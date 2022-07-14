رضوي الشربيني لمشاهدات «هي وبس»: «هقدم لكم 100 هدية على الهواء»

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «هي وبس» الذي تقدمه على قناة cbc سفرة.

مفاجآت في أول حلقة

وأوضحت رضوى الشربيني، أنها ستظهر على الهواء مباشرة في أول حلقة من الموسم السابع بالبرنامج، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما كشفت عن مفاجأة ضخمة تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وهي أكثر من 140 هدية لمشاهدات هي وبس وتستمر حتى أول حلقة من البرنامج، مطالبةً السيدات والفتيات بضرورة متابعة قناة cbc سفرة خلال هذه الفترة، وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات برنامج «هي وبس» وصفحات cbc.

ويمكن للراغبين في متابعة برامج الطبخ وأهم النصائح التي يجب اتباعها في المطبخ، ضبط تردد القناة وفق المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز برامج سي بي سي سفرة

وتعرض قناة سي بي سي سفرة عدد من البرامج على مدار اليوم، منها «سندوتش وحاجة ساقعة من تقديم شريف الحطيبي، يعرض يوميًا الساعة 12:45 والإعادة الساعة 6:30، برنامج الأكيل تقديم مراد مكرم، برنامج بالهنا من تقديم أماني رفعت، برنامج على قد الإيد والذي يقدم وجبات جيدة بأسعار مناسبة من تقديم نجلاء الشرشابي».

كما تعرض القناة عددا من البرامج الأخرى، ومنها برنامج أميرة في المطبخ، وهذا البرنامج يقدم نصائح للعزومات والاحتفالات داخل المنزل، برنامج هي وبس من تقديم رضوي الشربيني، وهو يقدم العديد من الفقرات للمرأة بداية من الموضة والملابس، وفقرة عن الطعام الصحي، وأساليب التجميل، برنامج الشيف، والذي يقدمه الشيق الشربيني على الهواء مباشرة، وبرنامج عالم لذيذ جدا وهو يقدم أصناف وأطعمة مختلفة عالمية، وهو من تقديم الشيف هشام.