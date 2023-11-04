إلهام شاهين: أشكر المهرجان المصري الأمريكي للسينما على إقامة دورة في حب فلسطين

وجهت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الشكر لإدارة مهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

ونشرت إلهام شاهين صورة من المهرجان معلقة: «شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. وشكرا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا.. وشكرا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أيادي الاحتلال الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي».

إلهام شاهين تهنئ لبلبة وعمرو يوسف بتكريمهما

وأضافت شاهين: «مبروك تكريم الفنانة لبلبة وعمرو يوسف والمخرج هاني لاشين.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين مصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب».