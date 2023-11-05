وزير النقل: نخطط لتجميع قطارات LRT في مصر

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح وزير النقل، عن بعض نماذج العربات التي تُصنع محليًا وتُعرض على هامش فعاليات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وقال وزير النقل، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وتعرضه القناة الأولى، إنه من بين النماذج المعروضة في المعرض «لانشات» الحماية والتأمين المصنعة في جهاز الصناعات البحرية، ويليه عربات نقل البضائع والمصنعة في شركة سيماف الوطنية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بمنطقة حلوان.

نموذج لسيارة قلاب

وأشار إلى أنه يوجد نموذج لسيارة قلاب لنقل الطفلة والرمال، وتُصنع لأول مرة في مصر، كما يوجد توسع في نقل الغلال من المواني للصوامع من خلال السكك الحديدية، لما توفره من تكاليف وأمان.

وأوضح أنّ قطار LRT مُصنع في شركة أفيك الصينية، ويعمل حاليًا في خط العاصمة من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن يُجمع في مصر.

استكمال المرحلة الثالثة

ولفت إلى أنه يجري استكمال المرحلة الثالثة التي تصل للمدينة الرياضية العالمية جنوب طريق السخنة والعاشر من رمضان شمالا، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع أفيك لتنفيذ أي خطوط مستقبلية جديدة سواء امتداد الخط الرابع للعاصمة أو غيرها.