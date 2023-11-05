7 معلومات عن مؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط.. ورش وساحة ابتكار للشباب

كشفت وزارة النقل عن أبرز المعلومات عن معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 8 نوفمبر، ويشهد افتتاح عددا من مشروعات النقل كمحطات مترو بالخط الثالث والمعروف بالخط الأخضر، والتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل الذي يدخل مصر لأول مرة، ونستعرضها في السطور التالية:

1) يوجد اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي وهي:

*القطار الكهربائي السريع.

* القطار الكهربائي الخفيف.

* مونوريل شرق وغرب النيل.

* الخط الثالث للمترو.

* العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية «عربة قلاب – عربة غلال».

* مزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد.

* وسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة «الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة».

* لنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

12 جهة تابعة للنقل تشارك خلال المؤتمر

2) يضم جناح وزارة النقل 12 جهة تابعة للوزارة، لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل، لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل.

3) يشهد المعرض البث المباشر لعدد من المشروعات وهي:

* التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

* التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير.

* تشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط «بني سويف - أسيوط» من برج المنيا.

* تشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع.

4) المائدة المستديرة ويعقد خلالها رئيس الجمهورية لقاءً مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة فى توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة.

5) سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة أيام المؤتمر.

6) توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية.

7) تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.