رئيس حزب المستقلين الجدد: قرارات العفو اليوم منحت دَفعة قوية للحوار الوطني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الحزب يتابع عن كثب الدفعات التي يتم الإفراج عنها، من خلال لجنة العفو الرئاسي، في ظل وجود نشاط على مدار الساعة من اللجنة منذ إعادة تشكيلها في أبريل الماضي، تزامنا مع الدعوة إلى الحوار الوطني، مشددًا على أن الدفعة الأخيرة التي كان من بينها باتريك زكي ومحمد الباقر، أثلجت صدور كثيرين، وهذا الأمر يعطي دفعة قوية للحوار الوطني ومزيدا من الثقة في مجلس أمناء الحوار.

عناني: الإفراجات المتتالية تؤكد صدق الوعد الذي قطعته لجنة العفو الرئاسي

وأضاف عناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ما حدث ليؤكد على صدق الوعد والعهد الذي قطعته لجنة العفو الرئاسي والمكلفة بكل قضايا المحبوسين حبسا احتياطيا أو الذين صدرت لهم أحكام قضائية».

وتابع، بأن خروج مجموعة ممن صدر ضدهم أحكام قضائية، يؤكد أننا أمام منحى جديد لإعطاء المزيد من الثقة للحوار الوطني، وأن هذا العفو جاء اتساقا مع ما يقوم به مجلس الأمناء بخصوص الآراء المختلفة والمتنوعة، التي طالبت أثناء جلسات الحوار بالمزيد من الدفعات التي يتم الافراج عنها، مع التأكيد على أنه لا خطوط حمراء للعفو إلا من كان ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو تورط في عنف.