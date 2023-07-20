حزب «المستقلين الجدد»: قرارات العفو الرئاسي تعبر عن التسامح وخلق مساحات مشتركة

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادرة بحقهم أحكام قضائية مثل الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، يعبر عن وجود مساحة كبيرة من التسامح والعفو وخلق مساحات مشتركة مع كل القوى السياسية.

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة العفو الرئاسي لديها أمران محظوران، الأول هو الانضمام إلى جماعة إرهابية، والثاني الاشتراك في العنف ضد الشعب المصري، عدا ذلك، فإن هناك مساحات كبيرة من التفاهم والاستيعاب والحوار.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، بأن قرارات العفو رسالة للداخل وطمأنة لكل الأحزاب والقوى السياسية، كما أنها رسالة للخارج أيضا ولكل المتشدقين بأن المسائل الحقوقية في مصر عليها تعقيدات كثيرة، وهو ما حاول بعض البرلمانيين الأوروبيين إثارته، ولكن الردود العملية من العفو الرئاسي تؤكد عكس ذلك تماما.