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رئيس حزب المستقلين الجدد يوضح معنى الحوكمة وأهميتها بالحوار الوطني

كتب:

منى صلاح
11:12 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على أن جلسة اليوم بالحوار الوطني استكملت الحلقة النقاشية الكبيرة بين الاحزاب ومحاولة حقيقية لوضع خريطة جديدة للحياة السياسية المصرية وتفعيل دور الأحزاب المكون الشرعي والفاعل في الحياة السياسية.

عناني: النقاش بشأن قانون الأحزاب اليوم بالحوار الوطني

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ النقاش بشأن قانون الأحزاب وكيفية تفعيلها ووضع ضوابط للتحالفات السياسية والانضمام لها واندماجها والحوكمة المالية للأحزاب، أحد أبرز 3 نقاط كانت بغاية الأهمية وتم نقاشها اليوم.

معنى الحوكمة وعلاقتها بالأحزاب السياسية

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن معنى الحوكمة أن هناك تداول للنظام الحزبي سواء على مستوى التنظيمات من القاعدة إلى القمة لتنشيط الأحزاب وتداول السلطة داخلها وهو ما نؤيده بشدة، قائلا: «هناك أحزاب لا تنعقد جمعياتها العمومية ورئاسة الأحزاب تتم بالتزكية أو التوارث وهذا أمر مرفوض إذا كنا نريد حياة حزبية حقيقية وتعددية وديمقراطية وعدم ممارسة الحزب للحياة الديمقراطية غير مقبول».

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