خدمات طبية وبيطرية وثقافية ضمن مبادرة «أنت الحياة» في الرويسات بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنفيذ مبادرة أنت الحياة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة على مدار 3 أيام الماضية، في قرية الرويسات بمدينة الحمام شرق مطروح، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات لتقديم المزيد من الخدمات لأهالي القرى البعيدة والنائية وتوفير حياة كريمة لهم، بتوجيهات من القيادة السياسية.

تنفيذ مبادرة أنت الحياة في قرية الرويسات

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى تنفيذ مبادرة أنت الحياة بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة من مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري والثقافة والتموين ومحو الأمية وغيرها، حيث شملت المبادرة تنظيم قافلة طبية وأخرى بيطرية مع فحص الحالات الإنسانية و تنفيذ ندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية وندوات زراعية، ومسرح عرائس، وملتقى توظيف، فضلًا عن الخدمات التموينية التي يجري تقديمها لأهالي القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك الأنشطة والفعاليات الرياضية.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد محافظ مطروح أهمية جهود مؤسسة حياة كريمة وجميع المتطوعين والجهات التنفيذية المشاركة في إنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتوفير الخدمات والمساعدات إلى أقصى القرى والتجمعات لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات لمثل تلك المبادرات الهادفة لخدمة أهالي المحافظة.

خدمات طبية وبيطرية

وأوضح الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أن المبادرة على مدار 3 أيام نجحت في تقديم الخدمات الطبية لـ710 مستفيدين، مع إجراء الفحص الطبي لهم وصرف الأدوية بالمجان والعمل على تحويل عدد من الحالات المرضية الطارئة إلى إحدى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، وصرف أدوية بيطرية لعدد 6500 رأس ماعز وأغنام و400 طائر تربية دواجن منزلية، بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان لـ640 مستفيدا وتقديم ندوات توعوية في مجال الزراعة لـ120 مستفيدا، وتنفيذ ورش حرفية من قبل وزارة الثقافة لعدد 150 سيدة وفتاة وإجراء امتحانات محو الأمية لـ48 شخصا.

خدمات تموينية وملتقى توظيفي

ولفت إلى أنه جرى تقديم بعض الخدمات التموينية استفاد منها 230 مواطنا، موضحا أنه كذلك تم تنفيذ ملتقى توظيفي استفاد منه 50 شابا وفتاة، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات رياضية بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بمطروح لعدد 250 شخصا، موضحا أنه على هامش المبادرة جرى تنفيذ عدة فعاليات ترفيهية ومسرح للعرائس استفاد منها 1300 طفل.