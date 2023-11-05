الفصائل الفلسطينية تعلق على تصريحات وزير الاحتلال: تعكس إرهاب حكومة نتنياهو

قالت الفصائل الفلسطينية، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، تعكس إرهاب حكومة نتنياهو ضد شعبنا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت»، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال: «هذا أحد الاحتمالات»، وعندما سُئل عن مصير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، قال: «للحرب أثمان»، وذلك حسبما ذكرت «تايمز أوف إسرائيل».

وعندما سُئل أيضًا عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: «يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها».

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حماس «لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض».