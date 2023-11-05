فتح باب التسجيل للحصول على شهادة صلاحية الترقي للمعلمين.. رابط متاح

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام الجاري إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من الأحد 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024.

الحصول على شهادة الصلاحية

وذكرت الأكاديمية أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالي قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه جرى فتح باب التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.

رابط الحصول علي شهادة الصلاحية

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين رابط التسجيل للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وفقا للشروط التالية:

- أن يمارس المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 إعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين .

- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021.

- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

- يالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية مدينة السادس من أكتوبر.

- التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل مايلي إلكترونيا: آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما: تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020 .2022/2021

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي :

- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم 33 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم .