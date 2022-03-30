التعليم تسمح للمعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات الترقي بإعادة الاختبار خلال أيام

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلب الأكاديمية المهنية للمعلمين، بشأن تقدم المعلمين المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار، والمستهدفين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى للاختبار، لإتاحتهم إعادة الاختبار دون رسوم، بداية من السبت الموافق 2/4/2022 وحتي الخميس الموافق 2/4/21 202م، للعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم وحرصا على الصالح العام.

مد اختبار المرحلة الأولى لمعلمي المنيا للترقي

كما وافقت وزارة التربية والتعليم، على مدّ الجدول الزمني المحدد لمحافظة المنيا لمدة يومين اعتبارا من يوم الإثنين وحتى يوم الثلاثاء، نظرا لكثرة عدد المعلمين المستهدفين في المحافظة، والذي يتجاوز 17300 معلم تقريبا.

تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي

وكانت وزارة التربية والتعليم، بدأت تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير الماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.