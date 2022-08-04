رابط تسجيل استيفاء ملف الترقي للمعلمين 2023/2022

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا، تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

رابط تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه يجرى إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2023/2022 للمعلمين، والمديرين، والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم، اعتبارا من يوم الأحد الموافق7 أغسطس وحتى الخميس 29 سبتمبر.

50 نقطة.. استيفاء البرنامج التدريبي

وأشارت أكاديمية المعلمين، إلى أن استيفاء البرنامج التدريبي يخصص له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج، ويحدد البرنامج طبقا للبند رقم (3) استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة، استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

الدخول على موقع بيانات كادر المعلم

وطالبت الأكاديمية بالتنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

ويجرى تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي.