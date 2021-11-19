إجراءات جديدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن الترقي.. تعرف عليها

شدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على جميع المديريات التعليمية، بأن الأكاديمية المهنية للمعلمين هي التي تختص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة، لشغل وظائف المعلمين وتغيير المسمى الوظيفي طبقا للبيانات المتاحة، وأن باقي اشتراطات شغل تلك الوظائف أو تغيير المسمى الوظيفي، هو شأن يخص المديريات التعليمية.

وأكد «حجازي»، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات والضوابط المحددة بشأن ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا، عبر موقع بيانات كادر المعلم، والتأكد من صحة كافة بيانات المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2021-2020 المنوط بالمختصين واستيفائها، ومراجعة تلك البيانات قبل غلق الموقع في 20221/12/2.

إجراءات الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن الترقي

وتابع الدكتور رضا حجازي، أنه بالنسبة للمعلمين غير المستوفين للشروط في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، يجب على شؤون العاملين بالإدارات التعليمية صرف كشوف بيانات لهؤلاء المعلمين غير المستوفين، معتمدة من مدير عام الإدارة، وإرفاق الكشوف المتسببة في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي ونتائج التحقيق.

وأكد أن إدارة شؤون العاملين، تتولى تجميع كافة الكشوف لغير المستوفين والمستبعدين مع نسخة إلكترونية، وإرسالها بخطاب مجمع مرة واحدة إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين.

ونوه إلى أنه يحظر على الإدارات التعليمية مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، بسحب إجراءات الترقي أو التسكين أو تغيير المسمى الوظيفي عموما لأي سبب كان، إلا من خلال خطاب معتمد من شؤون العاملين بالمديرية.

المستندات المطلوبة للمعلمين الذين لديهم أخطاء في بيانات صحف أحوالهم

- خطاب صريح محدد ومعتمد من مدير المديرية موجه إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يطلب التصويب من الوظيفة الخطأ إلى الوظيفة الصواب دون أدنى مسئولية على الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صورة طبق الأصل من عقد العمل كمعلم مساعد أو من قرار التعيين موضحا به الوظيفة المتعاقد أو المعين عليها بصب الأحوال.

- صورة طبق الأصل من القرار الخاطئ المراد تصويبه.

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة.