وكيل «حقوق إنسان النواب»: مصر تبذل جهدا كبيرا في تمرير المساعدات إلى غزة

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المنظمات الحقوقية في العالم تغض بصرها عن الانتهاكات الوحشية وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد الأشقاء في غزة.

دور تشريعي وتاريخي

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع التنسيقي بين وفدي البرلمان العربي والبرلمان المصري بحضور رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، والذي يأتي في ظل التطورات المتصاعدة للأحداث على الساحة العربية: «نحن أمام دور تشريعي وتاريخي، لابد أن نرصد من خلالهم الانتهاكات التي يتعرض لها الاشقاء في غزة أمام مرئ ومسمع العالم».

وأشار الى أهمية التعاون العربي المشترك، لدعم القضية الفلسطينية، مطالبا الدول العربية بتضفير جهودها خلال القمة العربية المرتقبة، موضحا أن المنظمات الحقوقية العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك.

وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقو الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المؤسسات العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك للوصول الى حل يدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها الوحشية الغاشمة أمام صمت المجتمع الدولي، وتنتهك كافة المواثيق الدولية، ومعاهدات جنيف، تقصف المناطق المجرم التعرض لها بالاتفاقات الدولية، فنرى قصف المستشفيات، المدارس.

العهود والمواثيق الدولية

وتابع: «سلطات الاحتلال داست كل العهود والمواثيق الدولية بالأقدام أمام مرأى ومسمع العالم، وأصبح الحديث عن مجلس الامن مجرد أضحوكة»، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان الدولية تكيل بمكيالين فلا يتحرك لها ساكن أمام هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الاشقاء في غزة، مطالبا بضرورة التكاتف العربي من أجل ادخال جميع المساعدات من خلال معبر رفع، وتوفير ممر آمن لوصولها.

وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في تمرير المساعدات، وهناك العديد من الشحنات في انتظار دخولها الى القطاع محملة بالمواد الغذائية والأدوات الطبية اللازمة، موضحا أن ما يحدث في غزة ينذر بكارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وطالب عبد العزيز البرلمان العربي بضرورة توحيد الجهود، في رصد الانتهاكات وتوثيقها، وتنظيمها في ملف واحد للتقدم به أمام المحكمة الدولية، ومن المنتظر أن تتوصل القمة العربية المرتقبة لحل عاجل لوقف إطلاق النار.