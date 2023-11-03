«حقوق إنسان النواب» تبحث مع رئيس البرلمان العربي جرائم الاحتلال الإسرائيلي

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، صباح الأحد المقبل، بمقر البرلمان العربي، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال النائب طارق رضوان، إن ما يحدث الآن داخل قطاع غزة يعد من الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، لذلك وجدت لجنة حقوق الإنسان، أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كل برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.

كشف حقائق الجرائم الإسرائيلية في غزة

يتناول الاجتماع عديد من المسائل المتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة.

وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.