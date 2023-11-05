إنجازات لجنة العفو الرئاسي.. الدولة حققت طفرة في ملف حقوق الإنسان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان.. إنجازات لجنة العفو الرئاسي».

اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان

وشهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديموقراطية وسيادة حكم القانون كفالة الحريات العامة والخاصة.

وتحدثت مصر عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف.

نقلة نوعية في كفالة الحقوق والحريات

وتعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتمالها على مبادئ حقوق الإنسان كافة وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.