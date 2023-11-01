عضو مجلس حقوق الإنسان: نحن بحاجة لخارطة طريق لما بعد أحداث غزة

قال الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن 2 من الفاعلين الرئيسين في الأمم المتحدة قدما استقالتهما على ضوء ما ترتكتبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم ممثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نيويورك، معتبراً أن «هذا الأمر جديد ومحرج للغاية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية».

ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان

وأضاف «شيحه»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن «ما يحدث في غزة ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان، ومنظومة العدالة بوجه عام»، مؤكداً أهمية فتح مصر معبر رفح لاستقبال الحالات الحرجة والمصابين في قطاع غزة.

وتابع أن «ما نركز عليه هو الشق الإنساني، نظراً لكوننا شعوب عاطفية، ونتأثر بما يحدث في غزة، ومدى المهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون»، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، تعمل مراكز الأبحاث في أمريكا وإسرائيل وأوروبا على سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة، لذلك «يجب علينا أن نكون فاعلين بشكل جدي، ويكون لدينا خارطة لما بعد أحداث غزة».