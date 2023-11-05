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«مستقبل وطن أسيوط» يناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو صالح
10:52 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

عقدت أمانة محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية التي يستعد لها الحزب وجميع مؤسسات الدولة خلال الشهر المقبل.

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

ترأس الاجتماع المهندس ياسر عمر، أمين المحافظة، والدكتور علي مهران، الأمين المساعد للحزب، ومحمود نفادي، أمين التنظيم في حضور نواب مستقبل وطن، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

وأكد أمين المحافظة أن جميع قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن تعمل على قدم وساق لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعمة دعما كاملا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمصر في ولاية جديدة.

وأشار أمين المحافظة إلى أن جميع كوادر الحزب أنهت استعدادها لتحقيق أعلى نسبة تصويت في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات التي ستجرى على مدار 3 أيام، منوها إلى ضرورة الانتهاء من كل التشكيلات لأمانات المراكز والوحدات الحزبية لتكون على أهبة الاستعداد خلال أيام، لأنها الداعم الأول في حث المواطنين على الإقبال على الانتخابات الرئاسية.

حزب مستقبل وطن

وأشار أمين الحزب إلى أن مستقبل وطن داعم للدولة المصرية ومؤسساتها، داعيا الجميع بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وخلال الاجتماع كلف أمين المحافظة بضرورة وضع خطط لتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات بمختلف أمانات مراكز ومدن المحافظة، للحث على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف خلف الرئيس السيسي للحفاظ على كل المكتسبات التي شهدتها الدولة المصرية.

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