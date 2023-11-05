محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبري القاصد

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والوقوف على حجم الأعمال المنفذة، رافقه خلالها المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية والمشرف على الري بالمنوفية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

ممشى شبين الكوم الجديد في المنوفية

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ ممشى شبين الكوم الجديد على مساحة 500 مترا تقريبا، بداية من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل، حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التدبيش خلال نهاية الأسبوع الجاري للبدء في باقي أعمال التطوير بالممشى للانتهاء منه وفق المخطط الزمني، كونه مشروعا هاما وحيويا يخدم العاصمة، ومن المقرر أن يضم الممشى مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية وإضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إقامة الممشى خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة وذلك على غرار ممشى أهل مصر، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصلاح كوبري القاصد في المنوفية

كما تابع المحافظ أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب كمدخل رئيسي وحيوي لمدينة شبين الكوم، حيث تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية تمهيداً لأعمال الرصف، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظاً علي مصالح المواطنين.

فيما وجه المحافظ، رئيس حي غرب بإقامة سياج لفصل موقف بركة السبع عن قرية فينيسيا، ومراجعة الإشغالات بمنطقة الكوبري، وذلك بهدف منع الزحام المروري وتسهيل أعمال التطوير بالمنطقة، وسرعة تهيئة الموقع العام لموقف بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية من وإلى الموقف.