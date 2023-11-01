«المنوفية» تشارك لأول مرة في معرض تراثنا للمنتجات اليدوية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة شاركت في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة «تراثنا» في نسخته الثانية والذي أقيم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

المنوفية تشارك في المعرض لأول مرة

وأوضح «أبو ليمون»، أن محافظة المنوفية شاركت بمنتجاتها الفريدة والمتميزة من الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية من خلال جمعية تراثنا، وتنوعت تلك المنتجات ما بين السجاد اليدوي المصنوع من الحرير والقطن وكذلك الأدوات المصنوعة من الفخار والخزف، والأرابيسك، وقطع الأثاث المطعمة بالصدف، ومخطوطات السيرما، وقد نالت إعجاب وتقدير الكثير من السادة رواد الملتقى المهتمين بمثل هذه المنتجات اليدوية.

المنوفية قلعة للصناعات اليدوية المتميزة

وأكد أبو ليمون أن «المنوفية» تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة وتولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية، مشددًا على مدى حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.

جدير بالذكر أن الملتقى الصناعي يعد أكبر حدث صناعي في مصر يغطي 18 قطاعا صناعيا من خلال 18 غرفة صناعية تابعة لإتحاد الصناعات المصرية ، ويهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والإفريقية للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية.