محافظ المنوفية: عقوبات صارمة وفورية للمتعدين على الأراضي الزراعية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا طارئا مساء اليوم، أكد فيه أن التعدي على الأراضي الزراعية خطا أحمر، مشددا على أنه لن يسمح لأي مسئول أي كان موقعه بالتهاون أو التقصير في مهام عمله.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ المنوفية، في بيان، إلى أنه يجري عمل حملات إزالة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية على شن حملات إزالة بدءا من الغد، والتركيز على الحالات الصارخة وتكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد كافة المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات البناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني، وذلك في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولاً بأول، موجهاً باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل بحزم، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.