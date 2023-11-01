«صحة المنوفية»: خروج 42 طالبة من مستشفى قويسنا بعد تلقي العلاج

استقبل مستشفى قويسنا المركزي عددا من الطالبات من إحدى المدارس، مصابات بحالة اغماء وهبوط، حيث تم رفع حالة الطوارئ في المستشفي والتعامل مع الطالبات، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للطلاب.

إصابة عدد من الطالبات في مدرسة بقويسنا

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنها انتقلت إلى مستشفى قويسنا فور تلقي البلاغ، للاطمئنان على حالة الطالبات، مشيرة إلى أن الطلاب تلقوا الرعاية الصحية اللازمة وخرجوا من المستشفى بعد تلقيهن العلاج اللازم ما عدا طالبة واحده لا زالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

إصابات الطالبات في مدرسة بقويسنا

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب اللذين تم نقلهم إلى مستشفي قويسنا 43 طالبة، موضحة أن الإصابات كانت عبارة عن إغماء أو هبوط، دون معرفة الأسباب، ولكن جميع الطالبات ما عدا واحدة تلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى.

وتابعت أن فريق الطب الوقائي، انتقل إلى المدرسة للحصول على عينات من المياه والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.

وكان محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية في محافظة المنوفية انتقلوا إلى مستشفى قويسنا بعد تلقي بلاغ بوصول عدد من الطالبات إلى المستشفى.