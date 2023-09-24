تحت شعار «أنت من تقرر».. متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية للجمهور

عرض متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، 3 قطع أثرية، للتصويت لجمهور المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت شعار «أنت من تقرر» لاختيار القطعة المميزة لشهر أكتوبر 2023.

متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية لاختيار قطعة شهر أكتوبر

ويتم عرض القطعة الأولي وهي عبارة عن لوحة عليها نقش يصور عليها الفرعون في هيئة مركبة بجسد آدمي ورأس الصقر يمتطي جواد ويطعن رأس فرس النهر التي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوعة من الحجر الجيري وترجع إلى العصر الروماني.

أما القطعة الثانية فهي لوحة عليها نقش يصور حورس، وهو يطعن الثعبان في إشارة للمعبود ست باستخدام الحربة التي تمثل انتصار الخير على الشر مصنوع من الحجر الرملي.

بينما القطعة الثالثة فهي عبارة عن إيقونة للقديس جورج يمتطي جواده الأبيض يمسك بيده اليمنى حربة يقتل بها تنيناً بينما في اليد الأخرى، يحمل المقاليد ويرتدي ملابس عسكرية مرسومة على لوح خشبي ترجع إلى الفترة ما بين القرن 18 و19.

وضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل

وأكد أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنّ مسابقة «أنت من تقرر»، يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأوضح «فريد»، أنّه تم هذا الشهر عرض 3 قطع أثرية لاختيار القطعة المميزة لشهر أكتوبر لعام 2023 لعرضها لمدة شهر كامل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.