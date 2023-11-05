وكيل «صحة الدقهلية» يشيد بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات إدارة الأشعة في مديرية الصحة بالدقهلية خلال أكتوبر الماضي في رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية، وتضمنت الإنجازات عدة أمور منها تركيب أجهزة وتزويد المستشفيات بأحهزة جديدة وعمل دورات تدريبية.

إنجازات إدارة الأشعة بالدقهلية

وأكد «مكين» أن إنجازات إدارة الأشعة بصحة الدقهلية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، برفع درجة الجاهزية في جميع المستشفيات التابعة، وأشاد الدكتور شريف مكين بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضي في رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وأوضح «مكين» أن إدارة الأشعة بمديرية الصحة بالدقهلية قامت خلال الشهر الماضي بتركيب وتشغيل جهاز الايكو بمستشفى نبروه وجهاز الأشعة الجديدة بمستشفى حميات المنصورة، وتم تشغيل C Arm المنقول لمستشفى دكرنس وتم إجراء أول قائمة للعمليات منذ عام بالمستشفى دكرنس تم تركيب علاوة على تشغيل جهاز أشعة Xray بمستشفى أجا.

وجرى توفير وحدة Dr تبرع لمستشفى شبرا سندي، وتم البدء أيضاً في ترصيص غرفة الأشعة الجديدة بمستشفى صدر المنصورة.

وفي سياق متصل شاركت الإدارة في مؤتمر الأشعة الثاني بالقاهرة، بوفد مكون من 35 طبيباً وفنياً، وعقدت دورة تدريبية من خلال الوزارة بـ5 مستشفيات هي مستشفى ميت غمر وأجا، والسنبلاوين بالإضافة إلى مستشفى دكرنس وبلقاس.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة وإدارة الطب العلاجي بإشراف الدكتورة هبة الشريف وإدارة الأشعة بالمديرية وفي مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد الشايب ومحمد العشماوي ووليد فوزي.