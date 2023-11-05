تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بمواني شرق وغرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ رخام بمواني شرق وغرب بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تصدير 10 آلاف طن ملح إلى مونتينجرو

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة «BR BROTHER» القادمة من تركيا لشحن 10 آلاف طن من الملح والتصدير إلى مونتينجرو.

كما أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الميناء انتهى من شحن السفينة «RAYES» القادمة من قبرص، وذلك لشحن 5 آلاف طن ملح إلى رومانيا.

وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية، شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة «CHEMICAL VOYAGER» لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء السفينة «NEPTUN» القادمة من اليونان، وذلك لتفريغ 4200 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا .

عمليات شحن وتفريغ

وأكدت إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.