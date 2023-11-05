تنتهي 11 نوفمبر.. هل تمد الحكومة مبادرة الإعفاء الجمركي 6 أشهر إضافية؟

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الدخلية، إن قرار مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، لم يتم تجديده حتى الآن، لم يصدر أي قرار به لمدة أخرى، كاشفة عن التقدم بالفعل بطلب مشترك مع الشعبة العامة للذهب لمجلس الوزراء ووزارة المالية من أجل طلب مد العمل بالمبادرة.

إعفاء الذهب من الجمارك

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ترجيح بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب مرة أخرى، قائلة: «تم تقديم الطلب وننتظر موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء ونتوقع أن تكون المدة 6 أشهر إضافية».

وأكدت المصادر، أنّه حال صدور قرار من مجلس الوزارء، فسيتم إعفاء كميات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، موضحة أن هناك العيد من الإيجابيات المتوقع حدوثها في سوق الذهب المحلي حال مد العمل بالمبادرة.

موعد انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي

ومن المقرر أن تنتهي المبادرة يوم 11 نوفمبر الجاري، وفقا لموعد التطبيق المنشور وقتها في الجريدة الرسمية والذي حٌدد بدايته يوم 11 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر فقط.