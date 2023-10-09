للقادمين من الخارج.. متى تنتهي مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب؟

منذ يوم الخميس 11 مايو 2023، أعفت الحكومة المصرية عن كميات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، محددة مدة تطبيق الإعفاء بـ6 أشهر، ويتبقى على مدة الإعفاء شهرا واحدا، إذ تنتهي المبادرة يوم 11 نوفمبر المقبل، وفقا لموعد التطبيق المنشور وقتها في الجريدة الرسمية والذي حٌدد بدايته يوم 11 مايو الماضي.

إعفاء الذهب من الجمارك

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه ينوي تقديم مقترحا جديدا بمد مهلة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع القادمين من الخارج، بسبب ما آلت إليه المبادرة بنتائج إيجابية من ضبط سوق الذهب المحلي واستقرار الأسعار طوال الفترة الماضية، فضلا عما حققته من الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وأضاف وزير التموين، أنّ موعد تقديمه لمشروع المبادرة الجديدة سيكون قبل انتهاء المبادرة مباشرة، من أجل أخذ موافقة على مد تطبيقها.

استقرار الذهب في السوق المحلي

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، طوال الأشهر الماضية نظرا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي، ما أحدث انتعاشة في السوق المحلي للذهب ووفرة الذهب الخام في الأسواق.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.