مقارنة بين أسعار الذهب قبل وبعد الإعفاء الجمركي.. انخفضت 12% حتى اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية، بعد نحو 8 أيام على تطبيق قرار الإعفاء الجمركي الصادر من مجلس الوزارء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي يتم دفعها على المصنعية.

مقارنة بين أسعار الذهب اليوم من 10 إلى 17 مايو

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2023، وأسعار الذهب يوم 10 مايو قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء ببدء الإعفاء الجمركي، والذي بدأ تطبيقه يوم الخميس 11 مايو، سنجد أنّ الذهب فقد نحو 12% من قيمته سواء في سعر جرام الذهب في عيار 21 أو عيار 18، أو في سعر الجنيه الذهب.

حجم خسارة الذهب عيار 21

وخسر جرام الذهب في 8 أيام 310 جنيهات من قيمته، إذ سجل جرام الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 لعيار 21 مبلغ 2250 مقابل سعر 2560 يوم 10 مايو، بخسارة نحو 12% من قيمته.

حجم خسارة الذهب عيار 18

كما خسر جرام الذهب عيار 18 في الـ8 أيام الماضية مبلغ 265 جنيه من قيمته، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 17 مايو 1929 جنيها مقابل سعر 2194 جنيها يوم 10 مايو قبل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي.

حجم خسارة الجنيه الذهب

فيما خسر الجنيه الذهب 2480 جنيها من قيمته، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 17 مايو 2023 قيمة 18000 جنيه مقابل سعر الجنيه الذهب يوم 10 مايو والذي سجل 20480 جنيه بخسارة نحو 12% من قيمته.

أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2023

أسعار الذهب يوم الأربعاء 10 مايو 2023