هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين العراق وإيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود الإيرانية العراقية، على عمق 15 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود الإيرانية العراقية، على مسافة 21 كيلومترا غرب مدينة مهران غرب البلاد، وعلى مسافة 68 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من محافظة إيلام غرب البلاد.