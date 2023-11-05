«التعليم» توجه بسرعة تسليم أوراق استمارة الشهادة الإعدادية.. 158 جنيها للامتحان

وجهت المدارس، طلاب الصف الثالث الإعدادي، بسرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للتقدم للامتحانات والمقرر أن تبدأ نهاية شهر يناير المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

المستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

وأوضحت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024:-

- عدد 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أي شيء علي الصورة.

- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيها في البريد البوسته أو الدفع الفوري.

- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

- عمل استمارة الكترونية من أي مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.

- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب علي خلفية الشهادة السن في 1 أكتوبر.

- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.