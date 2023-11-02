وزير التعليم: توفير فرص عمل لطلاب التكنولوجيا التطبيقية قبل التخرج

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التي تحتاجها الدولة المصرية، موضحا أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور في تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومي والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين.

وأوضح: «يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير»، مؤكدا أن التعليم الفني الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، متابعا: «طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر في التعليم الجامعي ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة».

وأشار إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوية العامة أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

سوق العمل الدولي

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «لازم نعد الطلاب ليكونوا متميزين حتى يحصلون على مكان في سوق العمل الدولي والمحلي»، قائلا: «خريج مدارس التعليم الفني هم فنيون وليسوا عمال، ويتم توفير فرص لهم في فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية»، مشيرا إلى أن هناك عدد من خريجي المدارس الفنية بصل عددهم لقرابة 500 يسافرون للعمل خارج مصر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل.