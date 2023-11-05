تجدد الاشتباكات بين «الاحتلال الإسرائيلي» والفلسطينيين في «خان يونس»

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد الاشتباكات في عدة مناطق متفرقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى سقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الزنة في خان يونس.

استشهاد 21 من عائلة واحدة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يجرى تخزين إمدادات المساعدات فيها.