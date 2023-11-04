3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمالا بمزرعة دواجن جنوب غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال قصفت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، وأصيب رابع بجروح حرجة، مساء اليوم السبت.

استهداف عمال في قطاع غزة

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين يعملون في مزرعة دجاج شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم، وإصابة رابع بجروح حرجة.

شهداء فلسطين

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.