 وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: «قصف قطاع غزة بحرا وبرا وجوا»

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف جالانت، قوله إن قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة بحراً وبراً وجواً، وتابع قائلاً: «نحن مستعدون للحرب في غزة حتى الدقيقة الأخيرة، وأنهينا تطويق المناطق المأهولة في غزة».

وأضاف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: «نخوض معارك شرسة في قطاع غزة ونهدف لعدم وجود أي تهديد أمني لنا من قطاع غزة».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديها السافر للمجتمع الدولي والقيم والقوانين والأعراف الإنسانية، من خلال الاعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث طالت آلة الاحتلال الحربية العديد من المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».