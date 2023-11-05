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«البحوث الإسلامية» ينظم معرضا للكتاب بعنوان: «فلسطين.. الكرامة والصمود»

كتب:

رؤى ممدوح
01:35 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
معرضًا للكتاب بعنوان: «فلسطين..الكرامة والصمود"

معرضًا للكتاب بعنوان: «فلسطين..الكرامة والصمود"

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تنظيم معرض للكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة، بعنوان: «فلسطين.. الكرامة والصمود»، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهاته بدعم كل الأنشطة التي تسهم في عملية التثقيف والتوعية للجمهور بما يحقق الوعي العام لديهم خاصة لدى الشباب بالجامعات.

تشجيع الطلاب على القراءة

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المعرض الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، يستهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع من خلال تقديم مجموعة من الكتب العلمية المهمة لكبار العلماء من الأزهر الشريف والعالم الإسلامي، وذلك بأسعار رمزية تناسب قدراتهم على الشراء.

سبب اختيار اسم المعرض

وأضاف الأمين العام أن اختيار عنوان المعرض يأتي استجابة لنداء الأزهر ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية ضد استمرار البطش الصهيوني ضد المدنيين العزل، بل واستهداف كل الجهات العلمية والتعليمية من مدارس وجامعات، بما يؤكد نياتهم الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية كاملة وسط غياب كامل للضمير العالمي الذي يقف موقف المتفرج على هذه الدماء التي تسفك ليل نهار دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الأعمال الإجرامية.

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