«البحوث الإسلامية»: إجراء الاختبارات الشفوية لعضوية لجنة مراجعة المصحف اليوم

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بالمجمع، اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري.

عقد مسابقة لضم أعضاء جدد للجنة مراجعة المصحف

وانقعدت الاختبارات -وفق الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية- في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وكان المجمع أعلن في وقت سابق عن مسابقة لضم أعضاء جدد للجنة مراجعة المصحف الشريف وفقًا للضوابط المعلن عنها، وهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالم العربي والإسلامي.

رابط الاطلاع على النتيجة

وتضم اللجنة بين أعضائها نخبة من علماء القرآن الكريم والقراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

وأشارت اللجنة إلى أنه للاطلاع على نتيجة الاختبار التحريري ومن يحق له دخول الاختبار الشفوي يمكن الدخول على الرابط التالي على بوابة الأزهر الإلكترونية هـنا.