تطوير وتوسعة مدرستين في مدينة منوف بتكلفة 23.7 مليون جنيه

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف، تفقد خلالها عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات.

جولة تفقدية في مدينة منوف

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة مدرسة عمر بن الخطاب بسنجرج على مساحة 5700م2 وبتكلفة إجمالية 14.7 مليون جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وتضم الأعمال توسعة وصيانة المبنى القديم بطاقة 29 فصلا دراسيا، والانتهاء من الهيكل الخرسانى بالمبني الجديد بقوة 26 فصلا دراسيا ليصبح إجمالي الفصول الدراسية 55 فصلا، ومن المقرر نهو كافة الأعمال خلال 4 أشهر تمهيداً لدخولها الخدمة العام المقبل.

كما تفقد المحافظ الأعمال الانشائية لمدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسي بتكلفة 9 ملايين جنيه، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطوير وصيانة المبنى القديم والذي يضم 11 فصلا دراسيا.

مشروع الصرف الصحي في قرية شبرا بلولة

واستجابة فورية لمطالب الأهالي يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي، تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة للوقوف علي الموقف التنفيذي بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال المدنية وتم تنفيذ 8.6 كم شبكات انحدار من إجمالي 9كم بنسبة 95%، وتم الإنتهاء من تنفيذ خط الطرد بإجمالى 1 كم بنسبة 100% ، وسيخدم المشروع 17 ألف مواطن، وعلي الفور كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتسريع معدلات الأداء وتكثيف الجهود وسرعة توريد الأعمال الكهرميكانيكية تمهيداً لتشغيل المحطة لخدمة أهالي القرية.