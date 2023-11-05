قطع المياه في المنوفية لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة شبين والقرى التابعة لها، غدا الاثنين، لإجراء بعض الأعمال.

مواعيد قطع المياه

وبحسب الشركة، تبدأ مواعيد قطع المياه غدا الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، ولمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه

وكشفت «مياه المنوفية» عن أماكن قطع المياه غدا الاثنين في مدينة شبين الكوم، وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، حيث تعتمد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية خريطة صيانة دورية لمحطات المياه التابعة لها، ليتم الصيانة شهريا بالتبادل بين المحطات.

وأهابت الشركة بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.