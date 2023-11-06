«الفاو» تتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة

أكدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن استمرار الصراعات والنزاعات بين الدول سيؤدي لتزايد حدة تفاقم انعدام الأمن الغذائي، كذلك سوف تتعثر مساعي الدول منخفضة الدخل لتخفيف أسعار السلع الغذائية الدولية جراء ضعف العملات.

أوضحت المنظمة أن 46 بلداً حول العالم من بينها 33 بلدًا في أفريقيا تحتاج لمساعدة خارجية في ما يتعلق بالأغذية، وذلك وفقًا لأحدث إصدار لتقرير التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الأغذية حول العالم.

أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ العام الماضي

أكدت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ العام الماضي، واعتبرت المنظمة أن تصاعد الصراع سوف يزيد من الحاجة للتدخلات الإنسانية والمساعدات الطارئة للقطاع، اما كيفية الوصول للمناطق المتضررة فلا يزال مصدر قلق كبير، كذلك فالتداعيات غير المباشرة للصراع قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان.

توقعات بنمو الإنتاج العالمي من الحبوب بنسبة 0.9 العام الحالي

توقعت المنظمة أن الإنتاج العالمي من الحبوب فسوف ينمو بنسبة 0.9% عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك فإن النمو سيبلغ نصف هذه النسبة في مجموعة الـ 44 من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.