وزير الأوقاف يشيد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة حول الأحداث بقطاع غزة

أشاد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بحديث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو ⁧‫غوتيريش، حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

الإشادة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بالرعب من استهداف سيارات الإسعاف في غزة، حيث لفت وزير الأوقاف إلى أنّ ذلك الحديث يعبر عن موقف إنساني يستدعي التوقف عنده والاستجابة لدعوته لوقف إطلاق النار.

الدعوة لتفعيل الدور الإنساني

وفي سياق متصل، قال فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، إن العالم على مفترق طرق بين الاحتكام للحس والضمير الإنساني أو شريعة الغاب، وتابع: «دورنا تقوية الحس الإنساني لدى مختلف شعوب العالم قبل فوات الأوان».

تقديم الدعم لأهالي غزة

وفي وقت سابق وجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمجهوداته الكبيرة التي يبذلها ويقدمها للأشقاء الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن حجم التحديات كبير وضخم من الدولة المصرية اتجاه إخوانهم في غزة حول ما يحدث هناك.