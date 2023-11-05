رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الأوقاف يشيد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة حول الأحداث بقطاع غزة

كتب:

رؤى ممدوح
10:23 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أشاد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بحديث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو ⁧‫غوتيريش، حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

الإشادة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بالرعب من استهداف سيارات الإسعاف في غزة، حيث لفت وزير الأوقاف إلى أنّ ذلك الحديث يعبر عن موقف إنساني يستدعي التوقف عنده والاستجابة لدعوته لوقف إطلاق النار.

الدعوة لتفعيل الدور الإنساني

وفي سياق متصل، قال فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، إن العالم على مفترق طرق بين الاحتكام للحس والضمير الإنساني أو شريعة الغاب، وتابع: «دورنا تقوية الحس الإنساني لدى مختلف شعوب العالم قبل فوات الأوان».

تقديم الدعم لأهالي غزة

وفي وقت سابق وجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمجهوداته الكبيرة التي يبذلها ويقدمها للأشقاء الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن حجم التحديات كبير وضخم من الدولة المصرية اتجاه إخوانهم في غزة حول ما يحدث هناك.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز الوظيفي في القليوبية

وزير الأوقاف من الغردقة: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة

وزير الأوقاف: رفض الرئيس السيسي لتهجير أهالي غزة «موقف بطولي»

وزير الأوقاف يكرم 11 من أئمة المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالغردقة

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الميناء بالغردقة ويكرم الأئمة المتميزين

وزير الأوقاف: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع جريمة بحق الإنسانية

وزير الأوقاف: الإفراط في القتل تهديد حقيقي للأمن والسلم العالمي

وزير الأوقاف: على الأمة إدراك أهمية وعمق الأمن القومي العربي ووحدة الصف

وزير الأوقاف يطلع سفير مصر في باكستان على جهود تفكيك الفكر المتطرف

وزير الأوقاف في رسالة شديدة اللهجة للغرب بشأن غزة: «ألم يؤلمكم ضميركم الإنساني»
بقلم رؤى ممدوح